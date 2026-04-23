ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في محافظة جدة اليوم، فخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، خاصة في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد آل سيف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري عبدالرحمن الداود.

فيما حضر من الجانب السويسري معالي وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة هيلين بودليجر، وسفيرة سويسرا لدى المملكة ياسمين شاتيلا، ومستشار الأمن القومي جابرييل لوخينغر وعدد من المسؤولين.