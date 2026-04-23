مهرجان المانجو يرسم خريطة جديدة للاقتصاد الزراعي بالقنفذة

المهرجان، الذي يتولى مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة تنظيمه والإشراف عليه، تجاوز كونه موسماً للبيع ليتحول إلى "عرس سنوي" يلتقي فيه المنتجون تحت مظلة واحدة، بهدف تمكين المزارع وتسويق المحصول، وترسيخ موقع القنفذة كأحد أهم مراكز إنتاج المانجو في المملكة.
وأكد المهندس وليد آل دغيس أن الحدث يجسد دعم القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن فرع الوزارة مستمر في تمكين المزارعين وتحديث أساليب الإنتاج بما يحقق الاستدامة ويرفع جودة المنتج. وأضاف أن المهرجان بات منصة استراتيجية لتسويق الإنتاج المحلي وإبراز ميزته التنافسية، مع مواصلة تقديم البرامج الإرشادية والخدمات الفنية التي ترفع كفاءة المزارع وتفتح له أسواقاً جديدة.
وتشهد الدورة الحالية مشاركة واسعة من المزارعين الذين عرضوا أجود الأصناف التي تشتهر بها تهامة، فيما تضمنت الفعاليات المصاحبة أركاناً تعريفية وتوعوية تسرد رحلة الثمرة من الأرض إلى المائدة، وسط حضور جماهيري كبير حوّل المهرجان إلى نقطة التقاء بين المنتج والمستهلك، وبين الحقل والسوق.
