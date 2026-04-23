دبي - فريق التحرير: تستعد مدينة باليرمو الإيطالية لتكون على موعد مع ما وصفه البعض بـ”زفاف العام”، إذ تشير تقارير جديدة إلى أن النجمة دوا ليبا وخطيبها الممثل كالوم تيرنر يخططان للاحتفال بزفافهما في جزيرة صقلية، وتحديدًا في مدينة باليرمو.
وبحسب ما يتم تداوله، من المتوقع أن يمتد الاحتفال على مدار ثلاثة أيام بين الخامس والسابع من سبتمبر، حيث يُرجّح أن تستضيف فيلا إيجيّا الشهيرة العروسين وضيوفهما في أجواء فاخرة واستثنائية.
ورغم أن الثنائي لم يؤكد رسميًا هذه الأخبار حتى الآن، إلا أن المؤكد هو أن مدينة باليرمو تواصل جذب أنظار العالم، لتثبت مجددًا أنها وجهة مفضلة للنجوم العالميين في أهم لحظاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بين الفخامة والرومانسية… دوا ليبا تختار موقعًا ساحرًا لزفافها لهذا اليوم
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.