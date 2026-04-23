بين الفخامة والرومانسية… دوا ليبا تختار موقعًا ساحرًا لزفافها

دبي - فريق التحرير: تستعد مدينة باليرمو الإيطالية لتكون على موعد مع ما وصفه البعض بـ”زفاف العام”، إذ تشير تقارير جديدة إلى أن النجمة دوا ليبا وخطيبها الممثل كالوم تيرنر يخططان للاحتفال بزفافهما في جزيرة صقلية، وتحديدًا في مدينة باليرمو.

وبحسب ما يتم تداوله، من المتوقع أن يمتد الاحتفال على مدار ثلاثة أيام بين الخامس والسابع من سبتمبر، حيث يُرجّح أن تستضيف فيلا إيجيّا الشهيرة العروسين وضيوفهما في أجواء فاخرة واستثنائية.

ورغم أن الثنائي لم يؤكد رسميًا هذه الأخبار حتى الآن، إلا أن المؤكد هو أن مدينة باليرمو تواصل جذب أنظار العالم، لتثبت مجددًا أنها وجهة مفضلة للنجوم العالميين في أهم لحظاتهم.