ضربة قاسية لـ إبراهيم تشيليكول… مسلسل بملايين الدولارات يُحذف بعد اتهامات بتعاطي المخدرات

دبي - فريق التحرير: في تطوّر مفاجئ، ضجّت الأوساط الفنية بخبر حذف مسلسل “ألف ليلة وليلة” من منصة “تابي”، وذلك بعد تداول تقارير تفيد بأن تحاليل نُسبت إلى بطل العمل إبراهيم تشيليكول أظهرت نتائج إيجابية تتعلق بتعاطي مواد مخدّرة. ويأتي هذا القرار رغم أن العمل، المؤلف من ثلاثة مواسم، أُنجز بميزانية ضخمة، وكان قد احتُفل بإطلاقه في ٢٦ أكتوبر الماضي.

وتزامن انتشار هذه الأنباء مع تعرّض تشيليكول مؤخراً لجدل واسع، بعد تداول نتائج فحوصات قيل إنها أظهرت آثار مواد مخدّرة، ما أثار صدمة كبيرة بين الجمهور، خاصة أنه يُعد من أبرز نجوم الدراما التركية.

على صعيد آخر، كان الممثل يشارك في بطولة مسلسل “الطبيب” إلى جانب سيلا تورك أوغلو، إلا أن العمل لم يحقق نسب المشاهدة المتوقعة، ليُتخذ قرار بإنهائه عند الحلقة السادسة، وسط تكهنات بوجود عوامل مختلفة ساهمت في هذا القرار.

ولا تزال القضية تثير تفاعلاً واسعاً، في ظل غياب أي توضيح رسمي حاسم من النجم حتى الآن، واستمرار التحقيقات المرتبطة بهذه التطورات.