ساعة الصفر تقترب.. الإطار التنسيقي في سباق مع الزمن لحسم مرشح الحكومة

بغداد - ياسين صفوان - وكان من المقرَّر أنْ يعقد الإطار اجتماعاً حاسماً يوم أمس الأربعاء، لاختيار مرشَّحه، إلّا أنَّ قادة التحالف قرَّروا تأجيله إلى يوم الجمعة، في خطوةٍ تعكس تعقيد المشهد وتباين وجهات النظر بشأن آليَّة الحسم.وتدور النقاشات حاليّاً حول خياراتٍ عدَّةٍ، أبرزها اعتماد أغلبيَّة الثلثين داخل الإطار، بينما يذهب الخيار الثاني إلى طرح الأسماء للتصويت داخل الهيئة العامَّة للإطار، التي تضمُّ (164) نائباً، بهدف حسم الملفِّ بشكلٍ نهائيٍّ عبر الأغلبيَّة.

عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، سيف المنصوري، أكّد أنَّ الحوارات ما زالتْ مستمرَّةً، مشيراً إلى أنَّ الاتفاق على آليَّةٍ واضحةٍ سيُسهم بشكلٍ كبيرٍ في تسريع عمليَّة اختيار المرشَّح. ورجَّح أنْ يتمَّ حسم هذا الملفِّ مع نهاية المدَّة الدستوريَّة، الاثنين المقبل، في ظلِّ ضغوطٍ سياسيَّةٍ وزمنيَّةٍ متزايدةٍ، بحسب الصحيفة الرسمية.

من جانبه، أوضح رئيس مكتب العلاقات الوطنيَّة وعضو المكتب السياسيِّ في تيّار الحكمة، محمد حسام الحسيني، أنَّ قرار التأجيل جاء لإتاحة مزيدٍ من الوقت أمام القوى السياسيَّة لدراسة الخيارات المطروحة بشكلٍ أعمق، وتبادل المقترحات التي قد تُسهم في بلورة رؤيةٍ أكثر نضجاً وتوافقاً. وأكّد أنَّ الحراك السياسيَّ داخل الإطار لم يتوقفْ، بل يشهد ديناميكيَّةً مستمرَّةً تهدف إلى تقريب وجهات النظر وتقليص فجوات الخلاف.

وأضاف الحسيني أنَّ الهدف من تأجيل الاجتماع هو ضمان الخروج بنتائج عمليَّةٍ واضحةٍ، بدلاً من عقد لقاءاتٍ شكليَّةٍ لا تُفضي إلى قراراتٍ حاسمةٍ، وفقاً لتعبيره.