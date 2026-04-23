من هو الممثل الشهير الذي خطف قلب كيندال جينر؟

دبي - فريق التحرير: تصاعدت شائعات ارتباط عارضة الأزياء كيندال جينر بالممثل الأسترالي جاكوب إلوردي خلال الأيام الماضية، بعدما تصدّرا حديث مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار تقارير تؤكد ظهورهما في أجواء رومانسية خلال مهرجان كوتشيلا.

وبحسب ما تداوله عدد من المصادر، فإن الشرارة الأولى بدأت عندما كشف حساب Deuxmoi الشهير أن كيندال وجاكوب شوهدَا في حفلة ما بعد مهرجان كوتشيلا، وتحديداً خلال السهرة التي أقامها النجم جاستن بيبر، حيث قيل إن الثنائي كانا “قريبين جداً من بعضهما”، ويتبادلان القبل وسط أجواء احتفالية لافتة، ما فتح الباب أمام موجة كبيرة من التكهنات حول دخولهما في علاقة عاطفية جديدة.

إلا أن المفاجأة جاءت من مصادر مقرّبة أكدت أن ما حدث في كوتشيلا لم يكن مجرد لحظة عابرة، بل إن العلاقة بدأت منذ فترة. إذ نقلت مجلة “بيبول” عن مصدر مطّلع قوله إن كيندال وجاكوب “يتقابلان ويتعارفان منذ بضعة أشهر”، موضحاً أن العلاقة بينهما تتطور بهدوء بعيداً عن الأضواء.

كما نقلت صحيفة Daily Mail عن مصدر آخر أن الثنائي كانا على علاقة منذ بداية شهر فبراير تقريباً، وأن الأمور “تسير بشكل جيد جداً”، خاصة أن وجودهما المستمر في لوس أنجلوس خلال الفترة الماضية منحهما مساحة كبيرة للتقارب وبناء علاقة أكثر جدية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن ظهور الثنائي معاً لم يكن مفاجئاً بالكامل، إذ إن كيندال وجاكوب يتحركان منذ سنوات ضمن الدائرة الاجتماعية نفسها، ويجمعهما عدد كبير من الأصدقاء المشتركين، كما سبق أن حضر جاكوب عيد ميلاد كيندال عام ٢٠٢٢، ما يعكس أن العلاقة بينهما لم تبدأ من الصفر.

أما التفاصيل الأكثر إثارة، فتمثلت في الحديث عن دور شقيقة كيندال الصغرى كايلي جينر، التي قيل إنها كانت السبب الأساسي في إخراج جاكوب من “منطقة الصداقة”، بعدما شجعت كيندال على منحه فرصة عاطفية. ووفقاً للمصدر، فإن كايلي كانت ترغب بتنظيم لقاءات مزدوجة تجمعها مع النجم تيموثي شالاميه إلى جانب كيندال وجاكوب، معتبرة أن الفكرة ستكون ممتعة وستقرب الجميع من بعضهم أكثر.

وأضاف المصدر أن منزل كيندال كان مكاناً للعديد من اللقاءات والسهرات التي جمعت الثنائي بشكل متكرر، ما جعل العلاقة تتحول تدريجياً من صداقة إلى إعجاب، قبل أن يكتشف الطرفان وجود “كيمياء واضحة” بينهما.

يُذكر أن كيندال جينر كانت قد ارتبطت مؤخراً بالنجم باد باني قبل أن ينفصلا في ديسمبر ٢٠٢٣، كما سبق لها أن عاشت علاقة طويلة مع لاعب كرة السلة ديفين بوكر بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢، فيما تُعرف كيندال بأنها من أكثر نجمات عائلة كردشيان حرصاً على إبقاء حياتها العاطفية بعيدة عن الاضواء.