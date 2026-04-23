- 1/2
- 2/2
في تطور دراماتيكي.. وسيناريو مشابه لملابسات وكواليس إعفاء الأمين العام لديوان الضرائب، أصدر الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء قراراً أعفى بموجبه الدكتور سيف الدولة سعيد كوكو من مهام منصب المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.
■ قرار إعفاء المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان يحمل نُذُر معركة قادمة مع وزير المالية من جهة، ووزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، حيث لم يتم التشاور مع الوزير المعني من جهة، ولا وزير المالية من جهة أخرى.
■ القرار تم تسليمه في وقت متأخر من يوم أمس، ولم يتم إخطار المفوض مسبقاً كما جرى العرف منذ سنوات.
■ مركز صناعة القرار بدأ من خارج مجلس الوزراء على خلفية صراع عميق ذي صلة بكرسي منصب رفيع داخل وزارة المالية الاتحادية.
■ تفاصيل أوفى لاحقاً.
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار إعفاء المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان يحمل نُذُر معركة قادمة مع وزير المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.