في تطور دراماتيكي.. وسيناريو مشابه لملابسات وكواليس إعفاء الأمين العام لديوان الضرائب، أصدر الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء قراراً أعفى بموجبه الدكتور سيف الدولة سعيد كوكو من مهام منصب المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.

■ قرار إعفاء المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان يحمل نُذُر معركة قادمة مع وزير المالية من جهة، ووزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، حيث لم يتم التشاور مع الوزير المعني من جهة، ولا وزير المالية من جهة أخرى.

■ القرار تم تسليمه في وقت متأخر من يوم أمس، ولم يتم إخطار المفوض مسبقاً كما جرى العرف منذ سنوات.

■ مركز صناعة القرار بدأ من خارج مجلس الوزراء على خلفية صراع عميق ذي صلة بكرسي منصب رفيع داخل وزارة المالية الاتحادية.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد