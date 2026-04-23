سعر الغاز الطبيعي دون أي جديد -توقعات اليوم 23-4-2026

نجح سعر المؤشر بتداولات يوم أمس بتجاوز العائق المتمركز عند 26775.00 لنلاحظ تشكيله لموجات صاعدة جديدة وتسجيله للهدف الإيجابي الإضافي بوصوله نحو 27010.00 ليواجه بذلك مستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي وليستقر دونه.

نشير إلى أن تمركز السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق يدعم الاستمرارية الإيجابية للتداولات القادمة, إلا أن ثباته حاليا دون 27010.00 والذي يشكل بدوره لحاجز مهم قد يجبره على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة لجني بعض الأرباح بتسلله نحو 26670.00 و26540.00 على التوالي, أما نجاحه باختراق الحاجز سيسهل مهمة تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة باندفاعه مباشرة نحو 27130.00 و27330.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 26675.00 و 27000.00

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع