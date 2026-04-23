واشنطن تمنح إيران مهلة قصيرة قبل حسم مصير وقف إطلاق النار

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لمنح إيران مهلة إضافية تتراوح بين 3 إلى 5 أيام في إطار وقف إطلاق النار، لإتاحة المجال أمام ترتيب أوضاعها.

وأشار المصدر إلى أن وقف إطلاق النار في إيران "لن يكون مفتوحًا إلى أجل غير مسمى"، في إشارة إلى إمكانية إعادة التصعيد في حال عدم إحراز تقدم.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنّ طهران تتابع عن كثب التطورات على الأرض عقب الإعلان الأميركي عن تمديد وقف إطلاق النار بين البلدين.

وقال بقائي، إن طهران لم تتخذ بعد قرارًا بشأن المشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات المقررة في إسلام آباد، مؤكدًا أن القرار سيُتخذ بناءً على ما يخدم المصالح الوطنية للبلاد.

وأضاف أن إيران دخلت المفاوضات السابقة "بحسن نية وجدية"، إلا أن الولايات المتحدة أظهرت "عدم الاكتراث وسوء النية"، مشيرًا إلى أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ما زال قائمًا واصفًا إياه بـ"الإجراء العدواني".

كما انتقد المتحدث ما وصفه بإطلاق النار واحتجاز سفينة تجارية إيرانية، معتبرًا أن ذلك "لا يعكس سلوك دولة منخرطة في مسار دبلوماسي".

المصدر : وكالات