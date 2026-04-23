الريبل يحاول اختراق متوسط 100 يوم مع تحسن معنويات السوق

دبي - بسام راشد - تتأثر أسواق القمح في الولايات المتحدة بعوامل مزدوجة تشمل تراجع جودة المحاصيل بسبب الجفاف في بعض المناطق، إلى جانب التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصًا ما يتعلق بمضيق هرمز، وفق محللين في شمال غرب البلاد.

تراجع جودة المحاصيل

أظهر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) الصادر في 20 أبريل أن نسبة القمح الشتوي المصنف “جيد إلى ممتاز” انخفضت إلى 30%، مقارنة بـ34% في الأسبوع السابق و45% قبل ذلك بأسبوعين، ما يعكس تدهورًا سريعًا في الظروف الزراعية.

وقال محللون إن مناطق مثل أوكلاهوما وتكساس تعاني من جفاف شديد، بينما تشهد ولايات مثل مونتانا وكولورادو وكانساس ونورث وساوث داكوتا ظروفًا جافة أيضًا، رغم أن درجات الحرارة المعتدلة في شمال غرب الولايات المتحدة ساعدت جزئيًا في الحفاظ على المحاصيل هناك.

حاجة للأمطار… ولكن ليس أزمة فورية

يرى خبراء أن المحاصيل لا تزال تملك فرصة للتعافي، لكن الحاجة إلى هطول أمطار خلال مايو ويونيو أصبحت “حاسمة” لضمان الإنتاج.

ورغم التراجع في التوقعات، لا تزال المخزونات الأمريكية من القمح كبيرة نسبيًا، ما يحد من تأثير انخفاض الجودة على الأسعار في المدى القصير.

وفرة في المعروض تضغط على الأسعار

يشير محللون إلى أن وفرة المعروض، خصوصًا من القمح الأحمر الصلب، تجعل أي تراجع في الإنتاج أقل تأثيرًا على الأسعار ما لم يحدث “تدهور حاد” في المحاصيل.

كما أن الولايات المتحدة تُعد حاليًا أقل تنافسية في الأسواق العالمية مقارنة بمنافسين مثل روسيا، بسبب ارتفاع الأسعار نسبيًا، ما يحد من فرص التصدير ويضغط على السوق المحلي.

ارتباط غير مباشر بأزمة النفط

ورغم أن التوترات حول مضيق هرمز لا تؤثر بشكل مباشر على القمح، فإن بعض المحللين يرون أن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الأزمة الجيوسياسية ينعكس بشكل غير مباشر على أسواق الحبوب.

فارتفاع الطاقة يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج مثل الوقود والأسمدة، ما قد يدعم الأسعار مستقبلًا إذا استمر الاتجاه الصعودي للنفط.

لكن محللين آخرين يشيرون إلى أن القمح لا يتحرك دائمًا بالتوازي مع النفط، وأن العوامل المناخية تظل المحرك الأساسي في الوقت الحالي.

صورة مختلطة للسوق

بشكل عام، يواجه سوق القمح الأمريكي حالة من التوازن الهش:

مخزونات قوية تحد من ارتفاع الأسعار

جفاف يهدد الإنتاج

وتوترات جيوسياسية تضيف عنصر عدم يقين



وبين هذه العوامل، يبقى اتجاه الأسعار في الأسابيع المقبلة مرتبطًا بشكل أساسي بالطقس، مع مراقبة تأثيرات غير مباشرة محتملة من أسواق الطاقة العالمية.