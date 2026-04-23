ناسداك وإس آند بي 500 يغلقان عند مستويات قياسية مع تمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ونتائج أرباح قوية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على ارتفاع قوي، لتسجل مؤشرات S&P 500 وناسداك مستويات إغلاق قياسية جديدة، مدعومة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، إلى جانب موسم أرباح فصلي فاق التوقعات.

ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.05% ليغلق عند 7,137.90 نقطة، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.64% إلى 24,657.57 نقطة مسجلًا أداءً قياسيًا جديدًا. كما صعد مؤشر داو جونز بنسبة 0.69% ليغلق عند 49,490.03 نقطة.

هدنة إيران تدعم المعنويات رغم التوترات

جاء الصعود بعد إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار بشكل غير محدد، عقب وساطة باكستانية، في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تفرض “حصارًا بحريًا” على الموانئ الإيرانية، مع استمرار التوتر في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

ورغم هذا التمديد، لا تزال الأسواق حذرة، إذ لم تُحسم بعد مسألة إعادة فتح المضيق بالكامل، وسط مطالب إيرانية برفع القيود كشرط لأي اتفاق نهائي.

التكنولوجيا تقود المكاسب

كان قطاع التكنولوجيا المحرك الأكبر للصعود، حيث ارتفع مؤشره بنحو 2.3%، مدفوعًا بمكاسب قوية لأسهم أشباه الموصلات.

أسهم مايكرون قفزت 8.5% إلى مستوى قياسي

مؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا سجل رقمًا قياسيًا جديدًا لليوم الـ16 على التوالي



ويعكس ذلك استمرار الزخم في أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق، التي تقود موجة الصعود في السوق.

موسم أرباح قوي يدعم الاتجاه الصعودي

ساعدت نتائج أرباح الشركات في تعزيز الثقة، إذ تشير البيانات إلى نمو أرباح شركات S&P 500 بنسبة تقارب 14% في الربع الأول.

ومن أبرز التحركات:

جي إي فيرنوفا قفزت 13.7% بعد رفع توقعات الإيرادات

بوسطن ساينتيفيك ارتفعت 9% بعد نتائج قوية

بوينج صعدت 5.5% بعد خسائر أقل من المتوقع



في المقابل، تراجعت يونايتد إيرلاينز أكثر من 5% بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ما ضغط على توقعاتها للأرباح.

مخاطر التضخم لا تزال قائمة

رغم التفاؤل، لا تزال الأسواق تراقب مخاطر ارتفاع التضخم، مع بقاء أسعار النفط قرب مستوى 100 دولار للبرميل، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

معنويات قوية لكن حساسة

يرى محللون أن الأسواق تتحرك حاليًا بين عاملين متضادين:

تفاؤل بتهدئة تدريجية في الشرق الأوسط

ومخاوف من أن استمرار التوتر قد يعيد الضغط على الطاقة والتضخم



ومع ذلك، تشير مستويات القياس إلى أن المستثمرين يميلون حاليًا إلى “تسعير السيناريو الإيجابي”، مع استمرار تدفق السيولة نحو الأسهم، خاصة في قطاع التكنولوجيا.