اليورو يعمق خسائره بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة و إيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل الصعود في سوق الصرف الأجنبي

•الولايات المتحدة تعترض ثلاث ناقلات نفط إيرانية

•أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في أسبوعين

•الأسواق في انتظار بيانات القطاعات الرئيسية في أوروبا



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أيام ، بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وتبادل الطرفين السيطرة على السفن وناقلات نفط.



الارتفاع الحالي فى أسعار النفط العالمية ،يزيد مؤشرات تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي ،ويعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المتعاملون فى أوقات متلاحقة اليوم ،صدور بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا لشهر أبريل.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى (1.1692$) الأدنى منذ 13 أبريل الجاري ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1705$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1714$).



•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء منخفضاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي،بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أطول من أسبوع ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود مع تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، حيث لا تزال الولايات المتحدة وإيران على خلافٍ بشأن وقف إطلاق النار، والحصار، والملفات النووية، والسيطرة على المضيق.



تلك الخلافات تُبقي الممر المائي الاستراتيجي مغلقًا فعليًا، ويُنذر بصدمةٍ في قطاع الطاقة تُلحق ضررًا بالاقتصادات العالمية.



قالت سكاي ماسترز، رئيسة أبحاث الأسواق في بنك أستراليا الوطني: على الرغم من تمديد ترامب لوقف إطلاق النار، لا تزال التوترات مرتفعة مع رفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الأمريكي، مما يزيد من خطر انقطاع الإمدادات لفترة طويلة.



وأضافت ماسترز: أن المخاطر الاقتصادية والتجارية القصوى مُسعّرة بأقل من قيمتها الحقيقية، وأن ضغوط التضخم ستستمر حتى نهاية العام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة تعترض ثلاث ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية.

•إيران تحتجز سفينتي شحن في مضيق هرمز يوم الأربعاء.

•حركة الملاحة في مضيق هرمز شبه متوقفة.

•أعلنت المملكة المتحدة عن تعرض سفينتين لهجوم في مضيق هرمز.

• ترامب يلمح إلى إمكانية عقد جولة ثانية من المفاوضات في باكستان غداً الجمعة.

•قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقيًا إلا برفع الحصار.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الخميس بأكثر من 4% ،لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ،فى ظل تصاعد مخاوف توقف إمدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي،مع استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.



مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



الفائدة الأوروبية

•مع صعود أسعار النفط العالمية ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أبريل من 20% إلى 30%.

•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ،صدور بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال شهر أبريل الجاري.

•قالت لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة حتى لو كان الارتفاع المتوقع في التضخم قصير الأجل.

•أفادت مصادر لوكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبدأ فى مناقشة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر.



نظرة فنية

