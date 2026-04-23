778 شهادة إنجاز تصدرها «بلدية عجمان» خلال 3 أشهر

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إصدار 778 شهادة إنجاز خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، مقارنة بـ613 شهادة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة نسبة زيادة بلغت نحو 26.9%، بما يجسّد استمرار النمو المتسارع في قطاع البناء والتشييد بالإمارة، انسجاماً مع الهدف الإستراتيجي المتمثّل في إدارة عمرانية حضرية شاملة، وبالتوائم مع توجهات رؤية عجمان 2030.

وأكد الدكتور محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن الارتفاع في عدد شهادات الإنجاز يعكس حيوية القطاع العمراني في إمارة عجمان، ويترجم الرؤية الرامية لتعزيز التنمية المستدامة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، موضحاً أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار والسكن؛ بفضل البنية التحتية المتطورة والتشريعات الداعمة للنمو. كما أكد أن جميع شهادات الإنجاز الصادرة تم منحها بعد التأكد من الالتزام التام بكافة اشتراطات امتثال المباني، واستيفاء معايير السلامة والمتطلبات الفنية المعتمدة.