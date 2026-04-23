أحمد الفلاسي: الإمارات تواصل ترسيخ ريادتها الفضائية عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير ، رئيس وكالة للفضاء، أن مسيرة دولة الإمارات في قطاع الفضاء تمثل نموذجاً وطنياً قائماً على الاستثمار المستدام في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن النجاحات المتحققة اليوم هي امتداد لرؤية قيادية طموحة تؤمن ببناء المستقبل عبر العلم والمعرفة.
وقال: «قبل ثمانية أعوام، التقيت في كولورادو بفريق إماراتي شاب كان يعمل على مشروع طموح اسمه مسبار الأمل. واليوم، وبعد أن أصبح مسبار الأمل قصة نجاح استثنائية نبني عليها مزيداً من الإنجازات، نعود إلى المكان ذاته مع بعض هذه الكفاءات التي تتولى اليوم أدواراً متقدمة في قيادة منظومة الفضاء الوطنية». وأضاف معاليه: «نلتقي بجيل جديد من أبناء وبنات الإمارات العاملين على مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ونرفع علم الدولة معاً، مؤكدين عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في قطاع الفضاء».
وأشار إلى أن هذه المسيرة تعكس قصة الإمارات القائمة على استمرارية العطاء وتناقل الخبرات بين الأجيال، قائلاً: «هذه هي قصة الإمارات… استثمار مستمر في الإنسان، وأجيال تسلم الراية لأجيال، لتواصل المسيرة بثقة ويقين».
وأكد فخره بالكفاءات الوطنية، مشدداً على أنهم الركيزة الأساسية لصناعة المستقبل واستشراف آفاق أرحب من التقدم والإنجاز.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

