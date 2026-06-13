الإمارات تحتفي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم 2026

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

تحتفي دولة الإمارات، غداً الأحد باليوم العالمي للمتبرعين بالدم للعام 2026، في إطار احتفالات العالم بهذه المناسبة في الرابع عشر من يونيو كل عام، بهدف تحقيق الوعي بالحاجة إلى توفير الدم لتلبية الحاجة الماسة إليه والتأكيد على أهمية التبرع بالدم وتقديراً للمتبرعين به.

وتنظّم العديد من الجهات الصحية الحكومية والخاصة، العديد من الفعاليات والأنشطة لتكريم الجهات الداعمة لخدمات نقل الدم وعدد من المتبرعين المنتظمين بالدم، وتشجيع المزيد من الأفراد على التبرع بانتظام وزيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم في إنقاذ الأرواح وتعزيز الصحة العامة.

وتركّز الفعاليات والأنشطة التي تُقام في هذا اليوم على الحاجة المستمرة للدم الآمن ودعم بنوك الدم والمستشفيات لتلبية احتياجات المرضى من خلال تكريم المتبرعين وتسليط الضوء على قصصهم الملهمة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التبرع التطوعي والمستمر لضمان توفر الدم لمن هم في حاجة إليه على مدار العام.

ريادة إماراتية

وتفصيلاً، تولي الدولة خدمات نقل الدم عناية خاصة ودعمت كافة الجهود المبذولة في هذا المجال عبر تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية وتطوير خدمات نقل الدم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتُعد الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي حققت نسبة 100% في التبرع الطوعي بالدم ومن دون أي مقابل مادي، كما أنّها من الدول الرائدة بين دول المنطقة ودول العالم في تحقيق الجودة والتميز والسلامة والمأمونية في خدمات نقل الدم.

وتشجع الجهات الصحية بالدولة، على التبرع بالدم لأهمية دوره في إنقاذ حياة المرضى وتعزيز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز الوعي بممارسات المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص.

وانطلاقاً من خططها الرامية لترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية، تنسق الجهات الصحية مع الشركات وبنوك الدم المرخصة في الدولة، بهدف تنظيم حملات للتبرع بالدم على مستوى الدولة وعلى أوسع نطاق، باعتباره عملاً إنسانياً يسهم في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين إلى نقل دم مثل المصابين بالنزيف بسبب الحوادث والعمليات الجراحية ومرض فقر الدم الوراثي «الثلاسيميا»، أو خلال الولادة وعمليات زراعة الأعضاء. ويقلّل التبرع المنتظم بالدم من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية، ويزيد من نشاط نخاع العظم في إنتاج خلايا دموية جديدة والتخلص من نسبة الحديد الزائدة في الجسم لدى المتبرع.

حملات التوعية

وعلى المستوى الاتحادي، تؤدي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، دوراً محورياً في نشر ثقافة التبرع بالدم والوعي بأهميته باعتباره عملاً إنسانياً يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وتعمل المؤسسة على تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية مستمرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم بالدم، وتصحيح المفاهيم غير الصحيحة المرتبطة بالتبرع.

كما تقوم بتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، والاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية، إضافة إلى التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية لدعم برامج التبرع بالدم وضمان توفير مخزون آمن ومستدام من الدم ومكوناته لتلبية احتياجات المرضى والمنشآت الصحية. وعن عدد حملات التوعية التي قامت بها منذ بداية العام 2026، أجابت المؤسسة أنّها نفذت 6 ورش توعوية استهدفت طلبة الجامعات وموظفي الشركات والمؤسسات المختلفة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي بأهمية التبرع بالدم وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم. وقد تم تنفيذها وفقاً للخطة السنوية المعتمدة، والتي تستهدف تنفيذ 15 نشاطاً توعوياً بنهاية العام، بما يضمن تحقيق الأهداف التوعوية والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.

تقنيات متميزة

ومن أبرز التقنيات المستخدمة، تقنية جمع الصفائح الدموية بنظام الفصاد (Platelet Apheresis)، التي تتيح جمع الصفائح الدموية مباشرة من المتبرع باستخدام أجهزة متطورة تفصل الصفائح الدموية وتعيد باقي مكونات الدم إلى المتبرع.

كما يتم استخدام تقنية جمع البلازما بنظام الفصاد (Plasma Apheresis) بشكل مباشر من المتبرع مع إعادة باقي مكونات الدم إليه، مما يسهم في توفير بلازما عالية الجودة تُستخدم في علاج العديد من الحالات المرضية.

وهناك تقنية تجميد كريات الدم الحمراء باستخدام الجلسرة (Glycerolization)، التي تتيح حفظ كريات الدم الحمراء لفترات طويلة مع الحفاظ على جودتها وكفاءتها، مما يدعم إدارة المخزون الاستراتيجي للدم، خاصة لفصائل الدم النادرة، ويعزّز جاهزية المؤسسة للاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث من خلال توفير مخزون آمن ومستدام من وحدات الدم عند الحاجة.