الإمارات و«الناتو» يبحثان سبل تعزيز الشراكة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبلت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، خافيير كولومينا، نائب الأمين العام المساعد في حلف شمال الأطلسي «الناتو» للشؤون السياسية والسياسة الأمنية والممثل الخاص للأمين العام لـ«الناتو» لدول الجوار الجنوبي.

وتأتي زيارة كولومينا إلى دولة الإمارات في أعقاب الاتصال الهاتفي المثمر الذي جرى في شهر مارس الماضي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي مارك روته، الأمين العام لحلف «الناتو»، بالإضافة إلى سلسلة من المباحثات التي عُقدت بين كبار المسؤولين في دولة الإمارات وحلف «الناتو» لبحث سبل تعميق التعاون بين الجانبين.

واستعرضت معالي نسيبة مع كولومينا، خلال اجتماعهما في أبوظبي، التطورات الجيوسياسية المتسارعة في أوروبا والشرق الأوسط، وأكدَا على الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون بما يسهم في ترسيخ مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في قطاع الدفاع مع الشركاء الموثوقين، وتعزيز التكامل التشغيلي، وبحث آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.

وأكدت معالي نسيبة على سجل التعاون الراسخ لدولة الإمارات مع حلف «الناتو»، والذي يتجلى في التعاون المستمر في مجالات التدريب إلى جانب مساهمة الدولة في عدد من العمليات التي قادها الحلف في مختلف المناطق.

كما أكدت التزام دولة الإمارات بالشراكات الدولية البنّاءة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

واتفق الجانبان على مواصلة حوارهما البنّاء بشأن آفاق الشراكة المستقبلية بين دولة الإمارات وحلف «الناتو»، وفرص التعاون العملي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، عدد من كبار المسؤولين والخبراء الفنيين من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.