آمنة الضحاك في تصريحات لـ «الاتحاد»: الإمارات تعزز تنافسية المنتج المحلي عبر الابتكار والذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، نجحت في ترسيخ منصة متكاملة تجمع مختلف الشركاء المعنيين بالقطاع الزراعي، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل الزراعة في دولة الإمارات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لدفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة. وأوضحت معاليها في تصريحات لـ«الاتحاد»، على هامش أعمال المؤتمر، أن الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الماضية توافراً ملحوظاً للمنتج الزراعي المحلي، إلى جانب ارتفاع إقبال المستهلكين عليه، وهو ما يعكس تنامي الثقة بجودته وقدرته على تلبية احتياجات السوق، نتيجة للجهود المشتركة والمبادرات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة.

وأضافت معاليها: «تسهم المبادرات التي تقودها الوزارة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بشكل مباشر في دعم المنتج المحلي، من خلال رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز قدرات القطاع الزراعي، بما ينعكس على زيادة مساهمة المنتجات المحلية في الأسواق، لاسيما في قطاعي الضيافة والصناعات الغذائية، ليصبح المنتج الوطني الخيار الأول لهذه القطاعات».

وأشارت معاليها إلى إطلاق مبادرة الممارسات الزراعية الجيدة «الإمارات جاب» من قبل المركز الزراعي الوطني بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على هامش حفل افتتاح المؤتمر والمعرض الزراعي، موضحة أن المبادرة تهدف إلى ضمان توفير منتجات محلية ليس فقط من حيث الكميات، بل أيضاً وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز تنافسية المنتج الإماراتي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

أكدت معاليها أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتوظيف الذكاء الاصطناعي كممكّن رئيسي لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء، من خلال العمل على بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات تدعم اتخاذ القرار وتصميم المبادرات المستقبلية.

وأضافت معاليها: «هذه الجهود ترتكز على معادلة واضحة تقوم على رفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية بمختلف أنواعها، بما يشمل الأراضي والمياه والطاقة والمدخلات الزراعية، بهدف تحقيق إنتاج زراعي عالي الجودة يلبي احتياجات السوق، ويعزز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية».