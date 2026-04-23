الين يعمق خسائره لأدنى مستوى في أسبوعين بسبب تصاعد التوترات في مضيق هرمز

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل الصعود في سوق الصرف الأجنبي

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في قرابة أسبوعين ،بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وتبادل الطرفين السيطرة على السفن وناقلات نفط.



رغم الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية ،غير أن احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع أبريل لا تزال ضعيفة ،حيث تشير معظم التكهنات إلى تخلي البنك عن توجهاته المتشددة بسبب المخاطر المرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.15% إلى ( 159.68¥) الأعلى منذ 13 أبريل الجاري ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.44¥)، و سجل أدنى مستوى عند (159.30¥).



•أنهي الين تعاملات الأربعاء منخفضاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،فى ثالث خسارة يومية على التوالي،بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أطول من أسبوع ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود مع تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، حيث لا تزال الولايات المتحدة وإيران على خلافٍ بشأن وقف إطلاق النار، والحصار، والملفات النووية، والسيطرة على المضيق.



تلك الخلافات تُبقي الممر المائي الاستراتيجي مغلقًا فعليًا، ويُنذر بصدمةٍ في قطاع الطاقة تُلحق ضررًا بالاقتصادات العالمية.



قالت سكاي ماسترز، رئيسة أبحاث الأسواق في بنك أستراليا الوطني: على الرغم من تمديد ترامب لوقف إطلاق النار، لا تزال التوترات مرتفعة مع رفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الأمريكي، مما يزيد من خطر انقطاع الإمدادات لفترة طويلة.



وأضافت ماسترز: أن المخاطر الاقتصادية والتجارية القصوى مُسعّرة بأقل من قيمتها الحقيقية، وأن ضغوط التضخم ستستمر حتى نهاية العام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة تعترض ثلاث ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية.

•إيران تحتجز سفينتي شحن في مضيق هرمز يوم الأربعاء.

•حركة الملاحة في مضيق هرمز شبه متوقفة.

•أعلنت المملكة المتحدة عن تعرض سفينتين لهجوم في مضيق هرمز.

•ترامب يلمح إلى إمكانية عقد جولة ثانية من المفاوضات في باكستان غداً الجمعة.

•قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقيًا إلا برفع الحصار.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الخميس بأكثر من 4% ،لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ،فى ظل تصاعد مخاوف توقف إمدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي،مع استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.



مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



الفائدة اليابانية

•من المتوقع أن يتخلى بنك اليابان خلال اجتماعه الأسبوع المقبل عن توجهاته المتشددة رغم إبقائه أسعار الفائدة ثابتة.

•امتنع محافظ البنك المركزي، كازو أويدا، خلال الفترة الأخيرة ،عن التعهد برفع سعر الفائدة في أبريل ، نظرًا لتأثير الحرب على التوقعات الاقتصادية.

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أبريل مستقر حاليًا حول 10%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 23-04-2026