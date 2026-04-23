سعر اليورو مقابل الدولار بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 23-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-23 01:43AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على سلسلة من الخسائر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغط السلبي نتيجة تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي لا يزال يحد من فرص التعافي الكامل على المدى القريب.
ورغم ذلك يجد السعر دعماً من خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما منحه بعض الزخم الإيجابي الذي ساعده على إيقاف نزيف الخسائر، ويتزامن ذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي، وهو ما يعزز من احتمالات حدوث ارتداد صاعد خلال الفترة المقبلة لتعويض جزء من الخسائر السابقة.