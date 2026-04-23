سعر الدولار مقابل الفرنك يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 23-04-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب حذرة بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدعوماً بتماسك مستوى الدعم المهم 1.3650، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل وصول تلك المؤشرات لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء وبشكل مفرط مقارنة بحركة الزوج، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.