سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بتأثير مقاومة مفصلية – توقعات اليوم – 23-04-2026

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي عقب وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج.