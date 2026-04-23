سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 23-04-2026

انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 2,400$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول السعر بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليصل بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافيه على المدى القريب، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.