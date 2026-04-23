سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستقر على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 23-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-23 01:59AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في حركة تعكس جني أرباح طبيعي بعد موجة صعود سابقة، حيث يحاول السعر إعادة بناء الزخم الإيجابي اللازم لاستئناف الارتفاع من جديد.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع محاولة السعر تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور إشارات سلبية منها، ما قد يحد من وتيرة الصعود مؤقتاً، ورغم ذلك لا يزال السعر مدعوماً بتداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ما يُبقي على فرص استئناف المكاسب قائمة خلال الفترة المقبلة.