سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستقر على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 23-04-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في حركة تعكس جني أرباح طبيعي بعد موجة صعود سابقة، حيث يحاول السعر إعادة بناء الزخم الإيجابي اللازم لاستئناف الارتفاع من جديد.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع محاولة السعر تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور إشارات سلبية منها، ما قد يحد من وتيرة الصعود مؤقتاً، ورغم ذلك لا يزال السعر مدعوماً بتداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ما يُبقي على فرص استئناف المكاسب قائمة خلال الفترة المقبلة.