سعر النفط خام برنت يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 23-04-2026

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي، في محاولة من الزوج لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز الزوج حالياً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.