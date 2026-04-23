سعر الفضة محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 23-04-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليختبر مستوى الدعم عند 4,700$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، والذي ساهم في منح السعر بعض الزخم الإيجابي مكّنه من الارتداد وتقليص جزء من خسائره، ويعكس هذا التحرك محاولة من السعر للتماسك بعد الضغوط البيعية التي تعرض لها مؤخراً.

ورغم هذا الارتداد لا تزال النظرة الحذرة قائمة، مع استمرار تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل ضغطاً ديناميكياً يحد من فرص التعافي الكامل، خاصة بعد كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما تتزامن هذه الضغوط مع توالي الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، ما قد يعزز من احتمالات الهبوط خلال الفترة المقبلة.