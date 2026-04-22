الفريق أول ركن شمس الدين كباشي يلتقي الوفد السويسري

التقى الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة اليوم الدكتور اندرياس باوم القائم بأعمال السفارة السويسرية بالسودان والوفد المرافق له بحضور المبعوث السويسري لمنطقة القرن الأفريقي سلفيان استير.

وقال القائم بالأعمال السويسري في تصريح صحفي، إن سويسرا تتواصل مع جميع الأطراف الفاعلة في السودان لفهم وجهات نظرهم بشكل أفضل.

وأشار سيادته إلى أن سويسرا قامت بحشد 270 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل مستقل عن خطوط الصراع، وللمساهمة في التوصل إلى حل سلمي لهذه الحرب كأكبر استجابة إنسانية لسويسرا في أفريقيا حتى الآن.

وأضاف أن سويسرا تدين كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء حوار نحو حل سياسي يعكس تطلعات الشعب السوداني.

​وأكد اندرياس باوم على ضرورة التزام جميع الأطراف الفاعلة في الصراع باحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان بيئة إنسانية غير مسيّسة مع وصول غير مقيد للمساعدات، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات.

