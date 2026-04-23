لأول مرة… محمد رمضان وأحمد سعد على مسرح الأوسكار في لوس أنجلوس

دبي - فريق التحرير: يستعد مسرح دولبي الشهير في لوس أنجلوس، أحد أهم وأفخم مسارح العالم، والذي يستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار سنوياً، لاستقبال النجمين المصريين محمد رمضان وأحمد سعد للمرة الأولى. ويقدّم النجمان حفلين منفصلين على هذا المسرح العالمي، في خطوة مهمة في مسيرتهما الفنية، تضعهما ضمن مجموعة محدودة من فناني الشرق الأوسط الذين وقفوا على هذا المسرح التاريخي وقدّموا عليه حفلات ضخمة.

ويحيي محمد رمضان حفله يوم ٦ يونيو في لوس أنجلوس، يليه أحمد سعد في ١٩ يونيو. وتُعد هذه المرة الأولى التي يقف فيها نجمان مصريان على خشبة هذا المسرح العالمي المرموق. ومن المتوقع أن يشهد الحفلان إقبالاً كبيراً، خاصة من الجاليات العربية في الولايات المتحدة، نظراً للشعبية الواسعة التي يتمتع بها النجمان.

الحفلان من تنظيم إدارة مسرح دولبي بالتعاون مع مجلة Enigma، في شراكة تجمع بين جهتين مؤثرتين في صناعة الترفيه.

وتكمن أهمية مسرح دولبي في كونه المقر الرسمي السنوي لحفل توزيع جوائز الأوسكار، ما يجعله معلماً عالمياً بارزاً وأحد أهم رموز صناعة السينما في هوليوود. وقد استضاف حفلات لنجوم عالميين كبار مثل برنس، أليشيا كيز، سيلين ديون، وستيفي وندر.

ويعكس هذا التعاون استراتيجية كل من مسرح دولبي ومجلة Enigma في توسيع حضورهما على المستوى الدولي، مع الاستمرار في دعم الفنانين المصريين والعرب للوصول إلى مكانة عالمية أكبر.