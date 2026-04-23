مصدر لـ السومرية: الانتربول الأردني يعتقل محافظ صلاح الدين الاسبق عمار جبر

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "الانتربول الأردني ألقى القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق في العاصمة عمان، بعد ادانته بثلاث قضايا فساد، نتيجة اقترافه جريمة الرشوة ومخالفات وإضرار بالمال العام، بلغت أحكامها السجن 20 عاما".

واضاف ان "التهم التي تم تقديم الطلبات للسلطات الأردنية شملت عدد من المخالفات منها مشروع التطوير الأمني لمحافظة صلاح الدين بمبلغ 29 مليار دينار، وتلقي رشى أربعة مليارات دينار و(500) ألف دولار بإحالة مشاريع بدعوات مباشرة وإطلاق مستحقات مالية مترتبة بذمة المحافظة إلى شركات".