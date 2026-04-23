تكنولوجيا: هاتف OnePlus Ace 6 Ultra يظهر بلون رمادي معدني جديد في صور رسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة OnePlus للكشف عن هاتف OnePlus Ace 6 Ultra في 28 أبريل، أي يوم الثلاثاء المقبل، حيث تواصل الشركة نشر تفاصيل تشويقية قبل الإطلاق الرسمي.

وكانت قد استعرضت الشركة الأسبوع الماضي تصميم Ace Awakening الذي يتميز بنقش كلمة “Ace” على ظهر الهاتف بطريقة تمنحه تأثيرًا ثلاثي الأبعاد.

ومؤخرًا، كشفت OnePlus عن خيار لون رمادي جديد للهاتف يحمل اسم Metal Storm، ويجمع هذا التصميم بين إطار معدني بلمسة مطفية وظهر زجاجي بملمس حريري.

ويعتمد هذا الملمس على نقش دقيق جدًا بتقنية النانو، ما يمنحه إحساسًا ناعمًا عند اللمس مع تأثير لامع تحت الإضاءة، إضافة إلى مقاومة واضحة لبصمات الأصابع.

وعلى مستوى التصميم، يركز الهاتف على توفير راحة أثناء جلسات اللعب الطويلة، إذ يأتي بحواف دائرية تقلل الضغط على راحة اليد، مع إطار معدني معزول لتقليل تأثير الحرارة الناتجة عن معالج Dimensity 9500.

كما تؤكد OnePlus أن الهاتف يستخدم نواة مخصصة لتحسين أداء معالجة الرسوميات، ما يسمح بالوصول إلى معدل 165 إطارًا في الثانية بما يتوافق مع معدل تحديث الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الشركة وحدة تحكم ألعاب مرافقة تحتوي على أربعة أزرار مادية بزمن استجابة يبلغ 1.8 مللي ثانية، مع مروحة تبريد قابلة للتركيب مغناطيسيًا، ويمكن استخدامها أو إزالتها حسب الحاجة.

المصدر