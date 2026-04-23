تكنولوجيا: خدمة Google Wallet تعرض الآن تتبع رحلات الطيران مباشرة على الشاشة الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل في طرح ميزة جديدة داخل خدمة Google Wallet على نظام أندرويد، حيث تتيح هذه الميزة تتبع تحديثات الرحلات الجوية بشكل مباشر عبر إشعار ثابت على الشاشة الرئيسية.

وكانت جوجل قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن هذه الإضافة، لكنها أصبحت متاحة فعليًا الآن.

وتعتمد الميزة على بطاقات الصعود إلى الطائرة (Boarding Pass) التي تتم إضافتها مسبقًا إلى Google Wallet، حيث كانت الخدمة سابقًا تعرض إشعارات مثل وقت الصعود وتغييرات البوابة، إلى جانب تنبيهات تسجيل الدخول عبر التكامل مع Gmail عند وجود حجز رحلة في البريد الإلكتروني.

ومع التحديث الجديد على أندرويد 16، أصبح المستخدمون يحصلون على إشعار دائم يظهر قبل الإقلاع بفترة قصيرة. ويعرض هذا الإشعار معلومات مثل وقت الوصول المتوقع، بالإضافة إلى شريط تقدم يوضح مدة الرحلة والمرحلة التي تم قطعها منها.

كما يمكن للمستخدم عند النقر على الإشعار الانتقال مباشرة إلى صفحة التذكرة داخل Google Wallet، مع وجود رابط في الأسفل يفتح Google Flights عبر نتائج البحث على الويب.

