تكنولوجيا: هذه هي ترقية الكاميرا القادمة في أجيال آيفون المستقبلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل أبل على تطوير سلسلة من الترقيات الكبيرة في كاميرات هواتف آيفون خلال السنوات المقبلة، وذلك وفقًا لتسريبات جديدة تكشف خطة تدريجية لتحديث قدرات التصوير في الإصدارات القادمة.

وكانت الشركة قد رُبط اسمها مرتين سابقًا بإمكانية استخدام كاميرا بدقة 200 ميجابكسل، سواء كمستشعر رئيسي أو ككاميرا تقريب، حيث أشارت تقارير حديثة إلى أن كاميرا التليفوتو بدقة 200 ميجابكسل قد تصل في عام 2028.

ووفقًا لتسريب جديد من المسرب Digital Chat Station، فإن أبل تخطط لإطلاق تحديثات كاميرا كبيرة بشكل سنوي بدءًا من سلسلة iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max المتوقع إطلاقها في سبتمبر المقبل، حيث ستحصل هذه الإصدارات على ميزة الفتحة المتغيرة في العدسة.

وبالانتقال إلى عام 2027، يُتوقع أن تأتي هواتف Pro بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1/1.12 بوصة، بينما في عام 2028 ستضيف أبل كاميرا تقريب بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل أيضًا، ما يعني أن هواتف ذلك العام ستضم كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل.

كما تشير التسريبات إلى أن أبل قد تضيف تقنية تثبيت للكاميرا الواسعة جدًا في الفترة بين 2027 و2028.

وبشكل عام، يبدو أن السنوات المقبلة ستشهد تطورًا تدريجيًا في قدرات التصوير ضمن سلسلة آيفون برو، رغم أن طرح هذه الميزات بشكل متدرج قد لا يكون مُرضيًا لبعض المستخدمين.

