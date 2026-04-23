شكرا لقرائتكم خبر "أكواريبيا" تفتح أبوابها كأكبر وجهة مائية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من قلب جبال طويق الشامخة، حيث تمتزج الحضارات مع الثقافة والسياحة، ينسدل الستار عن أغنى وأبرز متنزه مائي على أطراف مدينة الرياض، "أكواريبيا" الذي يفتتح أبوابه اليوم ليجعل من مكانه في قلب منطقة القدية مساحة نابضة بالترفيه المتوافق مع أرقى المعايير والمنافس لأضخم المنتجعات العالمية.

ويتزامن افتتاح أكواريبيا" مع موسم الصيف، حيث من المتوقع أن يكون نقطة جذب للزوار الباحثين عن الأنشطة المائية، بعدما لوحظ ارتفاع في الإقبال على الأنشطة المائية والترفيهية العائلية.

وتمتد "أكواريبيا" على مساحة تقارب 250 ألف متر مربع، وتضم 22 لعبة وتجربة متنوعة، و23 مقهى ومطعمًا، إضافة الى خمسة أرقام قياسية عالمية وألعاب تقدم لأول مرة، بما في ذلك أول حلقة مائية مزدوجة في العالم، وأطول وأعلى أفعوانية مائية مع أعلى نقطة قفز، وأطول وأعلى مسار سباق مائي، وأطول منزلق مائي، وأكبر لعبة في العالم على الإطلاق.

وتتميز الوجهة بتصميمها الذي يضم ثماني مناطق ذات طابع مختلف، حيث تتنوع التجارب بين الألعاب المائية التفاعلية، والمرافق المخصصة للعائلات، والمساحات المفتوحة التي تشجع على قضاء أوقات طويلة داخل المتنزه.

وتحتوي "أكواريبيا" على أول رحلة مغامرة تحت الماء تضم مركبات غوص، ويستمتع عشاق المغامرة بمنطقة الرياضات المائية المخصصة لركوب الرمث والتجديف بالكاياك والتجديف بقوارب الكانيون والتسلق الفردي الحر والقفز على المنحدرات، بالإضافة إلى أول حوض سباحة لركوب الأمواج في المملكة.

ويعكس هذا التنوع توجهًا متزايدًا لدى الزوار نحو الأنشطة التفاعلية التي تتجاوز الترفيه التقليدي، حيث يفضل الكثيرون اليوم خوض تجارب تجمع بين الحركة، والمشاركة، والتفاعل الجماعي، في بيئة تتيح لهم مشاركة اللحظات مع الأصدقاء والعائلة.

كما تبرز "أكواريبيا" كوجهة مناسبة للتجمعات العائلية، في ظل ما توفره من خيارات متعددة تناسب مختلف الأعمار، وأجواء اجتماعية تسمح للزوار بقضاء يوم كامل.

وفي ظل هذه المقومات، تضع "أكواريبيا" نفسها ضمن الوجهات التي تعيد تشكيل تجربة الترفيه في المنطقة، من خلال تقديم نموذج يجمع بين التنوع، والتفاعل، والأجواء الصيفية، في موقع يربط بين الطبيعة والترفيه على أطراف العاصمة.

