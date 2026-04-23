تكنولوجيا: هاتف Motorola Razr 70 Ultra يظهر في صور رسمية مسربة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد موتورولا للإعلان عن سلسلة Razr 70 الأسبوع المقبل، والتي ستضم إصدارين على الأقل. وقبل الإطلاق، ظهرت صور تبدو رسمية لهاتف Razr 70 Ultra، وذلك عبر تسريب جديد يكشف التصميم وبعض التفاصيل.

ويحافظ الهاتف على تصميم قريب جدًا من Razr 60 Ultra، مع وجود كاميرتين على الشاشة الخارجية، إضافة إلى شاشة داخلية بثقب صغير للكاميرا الأمامية. وتشير الصور المسربة إلى أن التغييرات في التصميم محدودة، مع التركيز على تقديم خامات وألوان جديدة.

وتُظهر التسريبات لونين جديدين، الأول بدرجة بنفسجي مع ظهر يجمع بين خامة تشبه الجلد وقماشًا ناعمًا، بينما يأتي اللون الثاني بملمس يشبه الخشب مع درجات بني متناسقة. ووفقًا للتسريبات، سيحمل هذان اللونان طابعًا مختلفًا يمنح الهاتف مظهرًا مميزًا.

كما تكشف الصور عن مفصلة الطي الخاصة بالجهاز، إلى جانب الشاشة الخارجية بقياس 4 بوصات، مع نظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة.

ومن المتوقع أن يحصل الهاتف على بطارية أكبر بسعة 5000 مللي أمبير مقارنة بسعة 4700 مللي أمبير في الجيل السابق، مع استمرار دعم الشحن السريع بقدرة 68 واط. وتشير المعلومات أيضًا إلى احتمال تزويد الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع ذاكرة 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت.

ومن المنتظر أن تُطرح السلسلة في أمريكا الشمالية باسم Razr 2026 عند الإطلاق الرسمي.

المصدر