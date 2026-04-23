فلوريدا تحقق جنائيا في دور الـ Ai بإطلاق نار جامعي

وأعلن المدعي العام للولاية جيمس أوثماير أن التحقيق يستند إلى مراجعة محادثات بين المشتبه به وبرنامج ChatGPT، مشيراً إلى أن تلك المحادثات تضمنت استفسارات حول نوع السلاح والذخيرة وأوقات تجمع الطلاب داخل الحرم الجامعي.
في المقابل، نفت OpenAI أي مسؤولية مباشرة، مؤكدة أن النظام قدّم معلومات عامة متاحة عبر مصادر مفتوحة، دون تشجيع أو ترويج لأعمال عنف، كما أوضحت أنها تعاونت مع السلطات وقدّمت بيانات الحساب المرتبط بالمشتبه به.
