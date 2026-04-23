الرئيس اللبناني: استمرار الاتصالات لتمديد مهلة إيقاف إطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن الاتصالات جارية لتمديد مهلة إيقاف إطلاق النار، مشدداً على أنه لن يوفر أي جهد لإنهاء الأوضاع التي يعيشها لبنان حالياً. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها: إن الرئيس عون أوضح أمام زواره في القصر الجمهوري أن هدفه الأول في كل ما يقوم به من اتصالات ومراجعات هو المحافظة على السيادة اللبنانية على كامل الأراضي.

وأكد أن «توجه لبنان في المفاوضات المرتقبة واضح: لا تنازل ولا مساومة ولا تسليم إلا لما يحقق السيادة اللبنانية ومصلحة جميع اللبنانيين».

وقال: «اعتمدت خيار التفاوض لأن تجارب الماضي علمتنا أن الحروب لا تؤدي إلا إلى القتل والتدمير والتهجير»، لافتاً إلى أن التفاوض هو الخيار الأسلم للبنان وللبنانيين إلى أي جهة انتموا.

أمنياً، قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، 3 أشخاص وأصاب اثنين آخرين، ونسف منازل في لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخصين في استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة «الطيري» جنوبي لبنان.