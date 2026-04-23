أرباح سابك للمغذيات الزراعية تصعد إلى 1.23 مليار ريال بالربع الأول لارتفاع أسعار بيع المنتجات

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت عملة البيتكوين فوق مستوى 78 ألف دولار يوم الخميس، في ظل موازنة المستثمرين بين استمرار التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم بارتفاع طفيف نسبته 0.2% عند 78,166.2 دولارًا بحلول الساعة 02:46 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:46 بتوقيت غرينتش).

وكانت الأسعار قد تجاوزت مستوى 79 ألف دولار يوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل فبراير.

توترات مستمرة بين واشنطن وطهران تدعم النفط

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء وقف إطلاق النار مع إيران، متراجعًا عن خطط تنفيذ ضربات عسكرية جديدة، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، حيث لم توافق طهران رسميًا على التمديد، كما انتقدت استمرار الحصار البحري الأمريكي على طرق تجارتها.

وقام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز سفينتين حاويتين في مضيق هرمز يوم الأربعاء، ما يعزز سيطرته على هذا الممر الحيوي للطاقة. كما أطلقت القوات الإيرانية النار على ثلاث سفن في المنطقة.

وأدى هذا التوتر المستمر إلى إبقاء أسواق الطاقة العالمية في حالة ترقب، مع استقرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

في المقابل، تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة في وول ستريت صباح الخميس.

دعم مؤسسي يعزز العملات المشفرة

ورغم الضغوط على الأصول عالية المخاطر، تلقت العملات المشفرة دعمًا نسبيًا، مدفوعًا بعودة الطلب المؤسسي.

وواصلت شركة ستراتيجي المدرجة في ناسداك تحت الرمز MSTR سياستها في شراء العملات المشفرة، معلنة عن صفقة جديدة بمليارات الدولارات هذا الأسبوع.

إطلاق أول صندوق ETF متعدد الأصول من GSR

أعلنت شركة GSR يوم الأربعاء عن إطلاق أول صندوق متداول في البورصة (ETF) لها تحت اسم Crypto Core3 ETF (BESO)، في خطوة تمثل دخولها مجال إدارة الأصول.

ويقدم الصندوق المدرج في الولايات المتحدة تعرضًا مُدارًا بشكل نشط لعملات بيتكوين و**إيثريوم** و**سولانا**، مع إمكانية تحقيق عوائد إضافية من خلال آلية “الستيكينغ”.

وأوضحت الشركة أن الصندوق سيُعاد توازنه أسبوعيًا بناءً على إشارات بحثية، مع فرض رسوم إدارة بنسبة 1%، مستهدفًا الطلب المتزايد على منتجات استثمارية متنوعة في سوق العملات الرقمية.

تراجع العملات البديلة مع صعود النفط

في المقابل، تراجعت معظم العملات البديلة يوم الخميس، مع تأثير ارتفاع أسعار النفط على شهية المخاطرة في الأسواق.

وانخفضت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 1.7% إلى 2,350.41 دولارًا، فيما تراجعت عملة الريبل، ثالث أكبر عملة، بنسبة 2.3% إلى 1.42 دولار.