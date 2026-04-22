البيتكوين يقفز قرب 79 ألف دولار بدعم تمديد هدنة إيران والطلب المؤسسي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء قرب أعلى مستوياته في أسبوع، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، حتى بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير محدد.

ورغم هذا الإعلان، لم يكن واضحًا ما إذا كانت إيران أو إسرائيل – الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب المستمرة منذ شهرين – ستوافقان على التمديد، كما ظلت آفاق استئناف محادثات السلام غير مؤكدة، في وقت بقي فيه مضيق هرمز الحيوي لشحنات النفط شبه مغلق، مع تقارير عن تعرض ثلاث سفن لإطلاق نار.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، استقرارًا عند مستوى 98.341.

وقال دومينيك بانينغ، رئيس استراتيجية العملات لمجموعة العشرة في بنك “نومورا”، إن من الصعب تكوين قناعة قوية في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أن الطرفين يبدو أنهما أكثر ميلًا لإحراز تقدم بدلًا من التصعيد، رغم أن هذه النظرة لا تزال حذرة.

وبقيت معظم العملات الأخرى دون تغير يُذكر، حيث استقر اليورو عند 1.1745 دولار، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3511 دولار. وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.3% في مارس مقارنة بـ3.0% في فبراير، في أول إشارة إلى تأثير حرب الشرق الأوسط على الأسعار.

مقابل الين الياباني، تراجع الدولار بشكل طفيف إلى 159.22 ين، بعد بيانات أظهرت نمو صادرات اليابان للشهر السابع على التوالي، متجاوزة تأثيرات الصراع في الخليج.

في سياق آخر، راقب المستثمرون تصريحات كيفن وورش، مرشح البيت الأبيض لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، خلال جلسة تأكيده في مجلس الشيوخ، والتي فُسرت على أنها تميل إلى التشدد النقدي.

وأكد وورش أنه لم يقدم أي تعهدات للرئيس ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة، في محاولة لطمأنة المشرعين بأنه سيحافظ على استقلالية البنك المركزي مع السعي لإصلاحات واسعة.

وقال جونيا تاناسي، كبير استراتيجيي العملات في بنك “جيه بي مورغان” بطوكيو، إن أبرز ما في تصريحات وورش هو تأكيده على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ورفضه أي ضغوط لخفض الفائدة، ما يعكس نبرة تميل إلى التشدد.

ومع ذلك، أشار إلى أن تأثير هذه التصريحات كان محدودًا، إذ لم تتغير توقعات الأسواق بشكل كبير، مرجحًا أن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية كانا مدفوعين بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط المرتبطة بالتوترات مع إيران.

وقلّص المتداولون توقعاتهم بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة، حيث لا تزال الأسواق غير مقتنعة بإمكانية التيسير النقدي قبل عام 2027، مع احتمال يبلغ نحو 58.5% بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى اجتماع أبريل من العام المقبل، وفقًا لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME.

وفي سوق العملات الرقمية، ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 3.28% إلى 78,225 دولارًا، كما صعدت عملة إيثيريوم بنسبة 3.22% إلى 2,392 دولارًا.