تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 22-04-2026

واصل سعر عملة سولانا كوين (SOLUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له زخماً إيجابياً متجدداً يحافظ على بقاء الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 84.25$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 90.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد