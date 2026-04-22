أمانة جدة تناقش كفاءة المراجعة الداخلية وتطرح معالجات عملية لتعزيز الجودة والامتثال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت أمانة محافظة جدة اليوم الأربعاء، كفاءة إدارات المراجعة الداخلية في بلديات المحافظات ضمن ورشة عمل متخصصة، ركزت على تطوير الأداء الرقابي ومعالجة الفجوات ورفع مستوى الامتثال، بمشاركة قيادات ومختصين في المجال.

وشهدت الورشة حضور وكيل الأمين لبلديات المحافظات أ. محمد حسن الزهراني، ورؤساء البلديات ومدير عام المراجعة الداخلية م. فائز فيصل الشريف، بمشاركة مدراء المراجعة بالمحافظات، حيث نوقشت سبل تعزيز كفاءة الممارسات الرقابية وتطوير أدوات المراجعة، بما يدعم تحسين جودة الأداء.

وقدّم مدير إدارة التوعية وتعزيز النزاهة الداخلية د. فيصل المالكي، عرضًا تحليليًا لمحور معالجة الفجوات في إدارات المراجعة الداخلية استعرض خلاله واقع العمل ومواطن التحسين، مبينًا أن (معالجة الفجوات) تتطلب تشخيصًا دقيقًا وربطًا مباشرًا بين النتائج والإجراءات التصحيحية، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز موثوقية المخرجات الرقابية.

فيما تناول مدير إدارة المراجعة أ. نايف المالكي محور منهجية المراجعة المعتمدة علميًا وعمليًا، مستعرضًا الأسس المهنية وآليات تطبيقها في بيئات العمل البلدية، حيث أوضح أن (توحيد المنهجيات يعزز جودة المراجعة ويرفع مستوى الاتساق في النتائج)، مؤكدًا أهمية تبني أدوات تحليلية تدعم دقة التقييم وسرعة الإنجاز.

كما ناقشت الورشة السياسات والإجراءات المنظمة للعمل، من خلال إبراز آليات توحيد الإجراءات وتعزيز الالتزام بها، مع توضيح دورها في ضبط الأداء وتحقيق الكفاءة التشغيلية، ضمن وضوح السياسات يشكل ركيزة أساسية في بناء منظومة رقابية فعّالة ومستدامة.

وأبرزت الورشة اتساق معالجة الفجوات مع المنهجيات المعتمدة والسياسات المنظمة ضمن إطار تطبيقي ركّز على بيئة العمل البلدية، بما يدعم تطوير متكامل لمنظومة المراجعة الداخلية.

وختُتمت الورشة بتكريم عدد من المشاركين، تقديرًا لمساهماتهم ضمن برامجها الحالية والسابقة.