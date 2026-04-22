شكرا لقرائتكم خبر "كينغ ستريت" وصندوق الاستثمارات العامة يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز فرص الاستثمار في مجال الائتمان الخاص في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت "كينغ ستريت لإدارة رأس المال إل.بيه."، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إدارة الاستثمارات (يُشار إليها بـ "كينغ ستريت")؛ وصندوق الاستثمارات العامة؛ اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم غير مُلزمة يكون بموجبها صندوق الاستثمارات العامة مستثمراً رئيسياً في صندوق ائتماني خاص جديد، تتركز عملياته في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تم الإعلان عن هذه المذكرة على هامش فعاليات "قمة الأولوية" PRIORITY 2026 التي تنظمها "مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII في مدينة ميامي الأمريكية.

سيعمل الصندوق على توفير حلول تمويلية خاصة للشركات، وتقديم خدمات الإقراض القائم على الأصول في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتمتّع بمرونة تامة تتيح له اغتنام الفرص الائتمانية الواعدة في الأسواق العامة، إلى جانب الفرص ذات الحالات الخاصة.

يواصل صندوق الاستثمارات العامة ترسيخ شراكاته المالية الإستراتيجية مع كبار مديري الأصول الدوليين، بهدف تعزيز أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية، وجذب رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة من خلال إستراتيجيات استثمارية جديدة.

وتهدف الشراكة إلى إطلاق صندوق ائتماني مكرّس لتلبية الطلب المتزايد على مصادر رأس المال من الشركات المحلية والإقليمية. ومن المتوقّع أن يساهم الاستثمار الرئيسي من صندوق الاستثمارات العامة في تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل، بما يتيح تمويل القطاعات المؤثرة.

وجاء الإعلان عن هذا الصندوق المرن متعدّد الاستراتيجيات على هامش فعاليات النسخة الرابعة من "قمة الأولوية" PRIORITY 2026 التي تنظمها "مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII في مدينة ميامي الأمريكية، وسيستفيد الصندوق الائتماني من الخبرات الواسعة لشركة "كينغ ستريت" التي تمتد على مدار 30 عاماً للاستثمار ضمن الأسواق الائتمانية العالمية بما يشمل الأسواق الناشئة.

وتعليقاً على إبرام المذكرة، قال براين هيغينز، المؤسس والشريك الإداري في شركة "كينغ ستريت": "نعتقد أنه سيتوجّب على السوق الائتمانية الخاصة في المنطقة تحقيق نمو بنسبة لا تقل عن 15% إلى 30% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تمويل برامج ومبادرات التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيساهم هذا النمو المتوقّع في تكامل ودعم جهود القطاع المصرفي الراسخ في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق رأس المال المتنامية فيها. ومن خلال توظيف خبراتنا الواسعة في الأسواق الائتمانية العالمية والاستفادة من شراكتنا الوطيدة مع صندوق الاستثمارات العامة، سنسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى المنطقة ".

وقد عملت "كينغ ستريت" خلال السنوات الأخيرة على توسعة نطاق حضورها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتنفيذها، وتعمل "كينغ ستريت" حالياً على افتتاح مكتبها في العاصمة الرياض.

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق الصندوق الائتماني الخاص والموافقة على الاستثمار الرئيسي من صندوق الاستثمارات العامة يخضعان لاستيفاء عددٍ من الشروط المسبقة، مثل توقيع اتفاقيات نهائية مُلزمة والحصول على كافة الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة واستكمال خطوات ومراحل محدّدة.