مهرجان أفلام السعودية يعود بشعار «الرحلة» لدعم المواهب وصناع الأفلام

في إطار شراكة ثقافية متميزة، يواصل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) دعمه للحراك السينمائي في المملكة، من خلال استضافة مهرجان أفلام السعودية السنوي، الذي تنظمه جمعية السينما بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

ويُعد مهرجان أفلام السعودية، الذي انطلق عام 2008، أول مهرجان سينمائي من نوعه في المملكة، حيث نجح على مدار دوراته المتعاقبة في ترسيخ مكانته كمنصة مهمة لصنّاع الأفلام المحليين والخليجيين، من خلال إتاحة الفرصة لعرض أعمالهم السينمائية أمام الجمهور والنقاد، إلى جانب دعم تطوير المشاريع والأفكار الجديدة عبر برامج وورش متخصصة.

كما يسهم المهرجان في خلق بيئة تفاعلية تجمع بين المخرجين والكتّاب والمنتجين والمهتمين بصناعة السينما، بما يفتح المجال أمام شراكات مهنية ومشروعات مستقبلية، فضلًا عن دوره في اكتشاف المواهب الشابة ودعم التجارب السينمائية المستقلة.

ولا يقتصر دور المهرجان على صنّاع الأفلام فقط، بل يمنح جمهور ومحبي السينما فرصة لمشاهدة أفلام مستقلة وتجارب فنية متنوعة قد لا تجد طريقها إلى دور العرض التجارية، إلى جانب إتاحة اللقاء المباشر مع أبرز الجهات والمؤسسات الفاعلة في قطاع السينما بالمملكة.

ويحمل المهرجان هذا العام شعار «الرحلة»، في إشارة إلى المسار الذي يمر به الفيلم منذ لحظة الفكرة الأولى وحتى تحوله إلى عمل بصري متكامل على الشاشة، بما يتضمنه ذلك من تحديات وتجارب واكتشافات تسهم في تشكيل هوية الفيلم وصانعه.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان أفلام السعودية خلال الفترة من 26 يونيو إلى 2 يوليو 2026، وسط برنامج سينمائى متنوع يعكس اتساع حضور المهرجان على المستويين المحلى والدولى، واستمراره فى دعم صناعة السينما السعودية وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافى والفنى.

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة 9 أفلام كورية تتنوع بين الروائى والوثائقى وأفلام التحريك والإثارة، فى خطوة تستهدف تعزيز التواصل السينمائى بين صناع الأفلام فى المملكة ونظرائهم من مختلف دول العالم.

وتضم قائمة الأفلام الكورية المشاركة الفيلم الروائى القصير «مواجهة للأمام» للمخرج ليم غاون، وفيلم التحريك «ذكريات الغيمة السوداء» للمخرجة جونغ سونغهى، إلى جانب الفيلم الوثائقى «قطع الحبل» للمخرج كيملى ماتاى، وفيلم الإثارة والحركة «المرأة العجوز ذات السكين» للمخرج مين كيو دونغ.

كما تشمل القائمة أفلام «بيبي!» للمخرجة لى يى أون، و«القبر العائلى» للمخرجة هان هيهيون، و«هالو» للمخرج رو يونغ وان، و«تعزية الريح» للمخرجة بارك جى يون، و«رقصة تتحدث» للمخرج كيم تاى يانغ.

وعلى مستوى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، تشهد الدورة منافسة بين 6 أعمال سينمائية متنوعة، من بينها فيلم «هجرة» للمخرجة شهد أمين، الذى تدور أحداثه فى إطار إنسانى مشحون بالتوتر عبر رحلة فى الصحراء، وفيلم «ربشة» للمخرج محمد مكى، الذى يتناول التحولات المفاجئة فى حياة زوجين.

كما تضم المسابقة فيلم «مسألة حياة أو موت» للمخرج أنس باطهف، وهو عمل رومانسى كوميدى، إلى جانب فيلم «سعود وينه؟» للمخرج محمد الإبراهيم، وفيلم «باب» للمخرجة نائلة الخاجة، وفيلم «إركالا حلم كلكامش» للمخرج محمد الدراجي، الذى يمزج بين الواقع والخيال فى رحلة ذات طابع أسطورى.

وفى مسابقة الأفلام القصيرة، يشارك 13 فيلمًا تتنوع بين الدراما والكوميديا والغموض والخيال العلمى، من بينها «حفل الافتتاح»، و«الستر»، و«الرجل الذى تعثر فى كلماته»، و«ابتزاز»، و«حبل سرى»، و«برجر محلى»، و«بذرة»، و«صرخة نملة»، و«سام»، و«يوم العزاء الأول»، و«زائف»، و«مرزوق»، و«مجهول».

كما أعلن المهرجان قائمة الأفلام الوثائقية المشاركة، التى تضم أعمالًا تتنوع بين السيرة الذاتية والموضوعات الاجتماعية والتاريخية، من بينها «نور»، و«مرجوج هزازى»، و«فريحة»، و«بقشة سعد»، و«ضد السينما»، و«عمق»، و«ضباب البارود».

ويشهد برنامج «سينما الرحلة» مشاركة 8 أفلام تجمع بين التجارب المحلية والعالمية، من أبرزها «مملكة القصب»، و«صراط»، و«الأرض المفقودة»، و«شجرة الليمون»، و«صرخة المعدن»، و«صف ثانٍ»، و«القصة غير المروية لشهماران».

كما تتضمن العروض الموازية 6 أفلام متنوعة هى «الهندول»، و«النسخة 24»، و«المشهد»، و«نفسها بس نفسها»، و«خطى الذاكرة بين بلاد الفل والريحان»، و«إسك».

وتعكس الدورة الثانية عشرة من مهرجان أفلام السعودية استمرار توجهه نحو تقديم منصة سينمائية تجمع بين التجارب المختلفة، بما يسهم فى دعم المواهب وصناع الأفلام، وتعزيز الحضور السينمائى السعودى على المستوى الدولى.

