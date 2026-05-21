الزيدي يوجه بكشف ملابسات "الاعتداءات" على السعودية والامارات

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في تدوينة على منصة (اكس)، تابعتها الخليج 365، انه "نجدد إدانتنا واستنكارنا للعمل الإجرامي الذي استهدف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الشقيقتين".

وتابع، انه "وجهنا بكشف ملابسات هذه الاعتداءات الإجرامية، وجرى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني".

واكمل: "نؤكد أهمية أن يكون التحقيق مشتركاً مع الأشقاء في البلدين، بهدف الاطلاع على جميع الأدلة وما يثبت استخدام الأراضي العراقية في الاعتداءين، من أجل اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية كافة بحق المتورطين".

ولفت الى انه "نعبر عن رفضنا لاتخاذ أرض العراق وسمائه منطلقاً للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، ونشدد على كونه منطقة التقاء للمصالح المشتركة".