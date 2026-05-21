شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان السعودية توصي بتخفيض رأس المال 70% لإطفاء خسائر متراكمة وزيادته بطرح أسهم حقوق أولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل سعر عملة البيتكوين مدعومًا فوق منطقة 76 ألف دولار، حيث كوّن قاعدة سعرية واستقر فوق مستوى 76,500 دولار ليبدأ موجة تعافٍ جديدة. وتمكن السعر من تجاوز مستويي 76,650 دولار و77 ألف دولار.

كما نجح المشترون في دفع السعر فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للهبوط الممتد من القمة عند 82,017 دولار إلى القاع عند 76,020 دولار. إضافة إلى ذلك، تم اختراق خط اتجاه هابط كانت مقاومته عند 77,200 دولار على الرسم البياني الساعي لزوج بيتكوين/دولار.

ويتم تداول البيتكوين بيتكوين حاليًا فوق مستوى 77,500 دولار وكذلك فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ100 ساعة. وإذا حافظ السعر على استقراره فوق هذا المستوى، فقد يحاول تسجيل ارتفاع جديد. وتقع المقاومة الفورية قرب مستوى 78,300 دولار.

أما أول مقاومة رئيسية فتوجد قرب مستوى 79 ألف دولار، أو عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للهبوط الممتد من 82,017 دولار إلى 76,020 دولار.

وفي حال الإغلاق فوق مقاومة 79 ألف دولار، فقد يواصل السعر ارتفاعه لاختبار مستوى 80,500 دولار. وأي مكاسب إضافية قد تدفع السعر نحو مستوى 81,500 دولار، بينما قد تكون العقبة التالية أمام المشترين عند 82 ألف دولار.

هل يتجه البيتكوين إلى موجة هبوط جديدة؟

إذا فشل البيتكوين في تجاوز منطقة المقاومة عند 79 ألف دولار، فقد يبدأ موجة تراجع جديدة. ويقع الدعم الفوري قرب مستوى 77,200 دولار.

أما أول دعم رئيسي فيوجد قرب مستوى 76,500 دولار، يليه دعم آخر عند منطقة 76 ألف دولار. وإذا استمرت الخسائر، فقد يتراجع السعر نحو مستوى الدعم عند 75 ألف دولار على المدى القريب.

ويتمركز الدعم الرئيسي حاليًا عند 73,500 دولار، والذي قد يواجه بيتكوين صعوبة في التعافي إذا هبط دونه.

المؤشرات الفنية:

مؤشر MACD على الإطار الزمني الساعي يكتسب زخمًا داخل المنطقة الإيجابية.

مؤشر القوة النسبية RSI لزوج بيتكوين/دولار يتحرك فوق مستوى 50.



مستويات الدعم الرئيسية:

76,500 دولار

76 ألف دولار



مستويات المقاومة الرئيسية: