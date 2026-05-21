توروب يؤكد إستمراره مع الأهلي رغم تراجع النتائج

قطع المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، الشك باليقين بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء، مؤكداً استمراره في منصبه وتمسكه باستكمال مشروعه الفني، على الرغم من نهاية الموسم المخيبة للآمال وتراجع نتائج الفريق في الأمتار الأخيرة.

وأوضح توروب أن عقده المبرم مع إدارة الأهلي يمتد لعامين إضافيين، مشيراً إلى أنه باشر بالفعل التخطيط للمرحلة المقبلة وقدم خطته الفنية الشاملة وبرنامج الإعداد الخاص بالموسم الجديد إلى الإدارة الرياضية للنادي لبدء التنفيذ فوراً.

وتأتي تصريحات المدير الفني الدنماركي لتضع حداً للأنباء التي أثيرت حول إمكانية رحيله أو تقديم استقالته، عقب خسارة الفريق فرصة المنافسة على لقب الدوري الممتاز الذي توج به الزمالك، وفشله في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال إفريقيا لصالح بيراميدز الوصيف، لينهي المارد الأحمر مشواره المحلي في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ودافع توروب عن مسيرته مع الفريق قائلاً إنه بذل قصارى جهده منذ توليه المسؤولية الفنية ونجح في قيادة الفريق لمنصة التتويج بلقب كأس السوبر، معترفاً في الوقت ذاته بأن أي شخص ينتمي للقلعة الحمراء يشعر بإحباط شديد جراء الإخفاق الأخير في الدوري.

واختتم مدرب الأهلي حديثه بالتأكيد على أن قرار بقائه في نهاية المطاف يبقى بيد مجلس إدارة النادي، لكنه يثق في مشروعه ومتمسك بالبقاء لتصحيح المسار وإعادة الشياطين الحمر إلى منصات التتويج في الموسم المقبل.