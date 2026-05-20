منصور بن زايد: نؤسس لريادة إماراتية تقود التحول العالمي في الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إن «ما نطوره اليوم في دولة بمجال الذكاء الاصطناعي ليس مشروعاً حكومياً تقليدياً.. بل نموذج عالمي جديد لحكومات المستقبل».
 وأضاف سموه في منشور على منصة «إكس»: «نعمل على توظيف التقنية لخدمة الإنسان ورفع جودة حياته، ونؤسس بكفاءاتنا الوطنية لريادة إماراتية تقود التحول العالمي في الذكاء الاصطناعي».

محررين الخليج 365

