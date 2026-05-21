معتمد جمال بعد التتويج بالدوري: الدرع الـ 15 مستحق.. وهو خير تعويض عن خسارة الكونفدرالية

أعرب الكابتن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة وفخره الشديد باقتناص لقب الدوري المصري الممتاز، واصفاً التتويج المحلي بأنه المكافأة الأجمل والتعويض المثالي للجماهير البيضاء بعد خسارة اللقب الإفريقي المؤخرة.

وقال معتمد جمال، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة مساء الأربعاء: “أهدي هذا اللقب الغالي لجماهير الزمالك الوفية. كنت أتمنى بشدة التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية من أجل إسعادهم، وعشت أياماً حزينة بعد خسارة النهائي الإفريقي لمجرد رؤية الحزن في عيون المشجعين”.

وأغدق المدير الفني الثناء على ركائز فريقه، مؤكداً أن اللاعبين بذلوا الغالي والنفيس وقدموا تضحيات كبيرة في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة من أجل حسم اللقب وإعادة البسمة إلى القلعة البيضاء، مستطرداً: “الزمالك استحق الفوز بهذا الدرع عن جدارة واستحقاق كاملين، والبطولة جاءت بمثابة تعويض إلهي للجماهير”.

وكان الفارس الأبيض قد نجح في حسم صراع الصدارة والتتويج بلقب الدوري المصري رسمياً عقب فوزه الثمين على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الختامية للمسابقة، ليرفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 44 نقطة في المركز الرابع.

وبهذا التتويج المثير، يضيف نادي الزمالك لقب الدوري رقم 15 في تاريخه إلى خزائن بطولاته، ليعتلي منصة التتويج المحلية الأكثر جماهيرية لأول مرة منذ آخر ألقابه في موسم 2021-2022.