انت الان تتابع خبر تصدعات ما بعد جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بدأ الأمر بعد جلسة منح الثقة وتبادل الاتهامات بشأن آلية إدارتها من قبل رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، وطريقة التصويت على الكابينة الوزارية، ما فتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة قد تعيد البلاد إلى مربع الانسداد والتجاذبات التي رافقت مراحل سابقة.



وبالفعل، بدأ التحرك في أروقة ائتلاف دولة القانون، بعد الكشف عن توجه سياسي نيابي للإعلان رسميا عن ولادة تحالف جديد تحت مسمى "تحالف الأقوياء" فور انتهاء عطلة عيد الاضحى، حيث من المتوقع أن يضم أكثر من مئة وخمسين نائبا، ويتبنى منهج المعارضة السياسية داخل قبة البرلمان.

وليس بعيدا عن ذلك، شهد ائتلاف الإعمار والتنمية هو الآخر انشقاقات عديدة داخل التحالفات المنضوية تحته وبين نوابه، بسبب ما وصفوه بنكث العهود وعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.