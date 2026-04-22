تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوب ThinkPad T14 Gen 7 عالمياً بشاشة فائقة وترقيات كبيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو بصمت الإصدار الجديد من حاسوبها المحمول ThinkPad T14 Gen 7 ليحل محل الجيل السادس من العام الماضي ويقدم ترقيات استثنائية للمستخدمين. ويتميز هذا الجهاز المدمج الذي يبلغ مقاسه 14 بوصة وتم الإعلان عنه خلال المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في شهر مارس الماضي بدعمه لوحدات ذاكرة حديثة قابلة للاستبدال، ويتوفر حالياً بخيارات حصرية لمعالجات إنتل المتطورة مع وعود بتوفير طرازات تعمل بمعالجات من شركة AMD في وقت لاحق. وفي حين لا يزال الحاسوب الجديد مدرجاً تحت بند قريباً في أسواق أمريكا الشمالية وكندا، فقد بدأ طرحه الفعلي في أسواق أخرى بأسعار تبدأ من 2749 دولاراً أسترالياً في أستراليا و 1560 جنيهاً إسترلينياً في المملكة المتحدة، بينما تتراوح أسعار البداية بين 1719 و 1829 يورو في دول منطقة اليورو لتلبية احتياجات الأسواق.

و ينطلق الطراز الأساسي من الحاسوب الجديد بمعالج Core Ultra 5 325 مع ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 16 جيجابايت المتطورة لضمان أداء سلس في المهام اليومية، بالإضافة إلى مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت من نوع SSD مع بطارية بسعة 60 واطاً في الساعة وشاشة رائعة. وللمستخدمين الباحثين عن قوة أكبر، تتيح لينوفو خيارات تخصيص هائلة تشمل ثمانية خيارات مختلفة من المعالجات، مع إمكانية رفع سعة الذاكرة العشوائية إلى 64 جيجابايت وزيادة مساحة التخزين حتى 2 تيرابايت. ولا تتوقف خيارات الترقية عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل شاشة مذهلة من نوع OLED تدعم دقة عرض تبلغ 2.8K وسطوعاً يصل إلى 500 شمعة، مع معدل تحديث متغير يتراوح بين 30 و 120 هرتزاً لتوفير تجربة بصرية فائقة السلاسة والنقاء.

وتقدم لينوفو مجموعة واسعة من الإضافات الاختيارية التي تشمل دعم تقنية الاتصال قريب المدى ومستشعراً لبصمات الأصابع وكاميرا ويب تدعم الأشعة تحت الحمراء للتعرف على الوجه، إلى جانب خيارات لبطارية أكبر بسعة 75 واطاً في الساعة ومحول طاقة بقدرة 100 واط ودعم لاتصالات الجيل الرابع في بعض الأسواق المختارة. ومن الجدير بالذكر أن اختيار كافة هذه الإضافات والمواصفات القصوى التي تشمل أقوى المعالجات سيرفع تكلفة الجهاز بشكل كبير لتصل إلى أرقام باهظة تبلغ حوالي 8019 دولاراً أسترالياً و 3400 جنيه إسترليني وما يقارب 3960 يورو في الأسواق الأوروبية، ليكون بذلك خياراً موجهاً للمحترفين الذين يتطلب عملهم أعلى مستويات الأداء والموثوقية التي تشتهر بها سلسلة حواسيب ثينك باد العريقة.