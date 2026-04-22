تكنولوجيا: Asus قد تطلق جهازًا لوحيًا شبيهًا بـ iPad Pro بشاشة OLED ومعدل تحديث 144 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل Asus على تطوير جهاز لوحي جديد يعمل بنظام اندرويد، وذلك لتوسيع تشكيلتها المحدودة في هذا القطاع.

ولم تكشف الشركة رسميًا عن أي تفاصيل حتى الآن، إلا أن تسريبًا جديدًا استعرض التصميم وبعض المواصفات المتوقعة للجهاز، والذي يبدو أكثر عصرية مقارنة بسلسلة ZenPad القديمة التي لم تحصل على تحديث منذ فترة طويلة.

ويُظهر التسريب جهازًا بتصميم بسيط وأنيق مع كاميرا خلفية واحدة، بينما يأتي الجزء الأمامي بواجهة مسطحة، في حين تنحني الحواف الخلفية قليلًا لتسهيل الإمساك بالجهاز.

ووفقًا للمعلومات، قد يحمل الجهاز اسم Asus Pad، مع شاشة قياسها 12.2 بوصة من نوع OLED مزدوجة الطبقات، ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز.

كما يُتوقع أن يعتمد الجهاز على بطارية بسعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع، دون توضيح قدرة الشحن حتى الآن. ويبلغ سُمك الجهاز نحو 6.5 مم، مع وزن يصل إلى 523 جرامًا، مع تضمين سماعات ستيريو ودعم Dolby Atmos.

وتشير المعلومات أيضًا إلى أن أسوس ستوفر غطاءً مخصصًا للجهاز يعمل كحامل مدمج متعدد الاستخدامات، ما يسهل استخدامه في أوضاع مختلفة.

وفي المقابل، لا تزال تفاصيل المعالج والذاكرة وسعات التخزين والسعر وموعد التوفر غير معروفة حتى الآن.

المصدر