انطلاق ملتقى ابتكار المدينة ضمن أسبوع الابتكار 2026

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف غرفة المدينة المنورة ملتقى ابتكار المدينة ضمن فعاليات أسبوع الابتكار 2026، وذلك في قاعة الأمير فيصل بن سلمان، بمشاركة رواد الأعمال والمهتمين بمجالات الابتكار والاستثمار.

ويهدف الملتقى إلى جمع أصالة المدينة المنورة بروح الابتكار، من خلال استعراض مشاريع ونماذج أعمال نوعية في مختلف القطاعات، بحضور نخبة من المستثمرين والممكنين، إلى جانب تنظيم جلسات.

ويتضمن الملتقى معرضا مصاحبا يركز على إبراز الابتكار المجتمعي والجامعي، من خلال عرض المشاريع الجامعية ودعم تحويلها إلى شركات ناشئة، إضافة إلى تسليط الضوء على الابتكار في القطاع الخاص.

كما يشهد الملتقى تنظيم ورش عمل مصاحبة تستعرض نماذج عملية للابتكار، عبر تقديم قصص نجاح ومنهجيات النمو والابتكار، بما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار لدى المشاركين.

ويتخلل الملتقى عرض عدد من المشاريع الريادية أمام مستثمرين، بهدف دعم فرص التمويل وتسريع نمو المشاريع الناشئة.

ويقام الملتقى يوم الأحد 26 أبريل 2026م، من الرابعة مساء حتى العاشرة مساء، وللتسجيل ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة حسابات غرفة المدينة المنورة على وسائل التواصل الاجتماعي.